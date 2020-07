Vídeo de Rodrigo Faro com as filhas emociona seguidores

O apresentador Rodrigo Faro utilizou seu Instagram para mostrar o amor por seus três filhas. Ele sempre costuma compartilhar vídeos de seu dia a dia na rede social, e dessa vez os seguidores ficaram muito emocionados com a fala de Rodrigo.

No vídeo, quando cada filha aparece, podemos ver uma característica que lembra Rodrigo. Na legenda, escreveu: “Meu legado pra esse mundo…Todas tem um pouco do papai!!!!” A música e a ideia do vídeo fazem parte de um desafio do aplicativo TikTok chamado “Wipe It Challenge”, ou seja, cada vez que elas “passam pano” na lente, outra pessoa aparece.

Veja:

Veja também