Vídeo de mulher agredindo gato causa indignação na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/01/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BARI, 13 JAN (ANSA) – Um vídeo de uma jovem chutando um gato para dentro de uma fonte em Alberobello, na província de Bari, causou indignação na Itália.

O animal, que se chamava Grey e era cuidado por uma mulher que administra um bar no município, morreu afogado, já que a água da fonte estava muito gelada.

As imagens, que foram filmadas por um amigo da agressora, pararam nas redes sociais e causaram revolta, principalmente entre os moradores de Alberobello, acostumados com a presença de gatos na região central da cidade.

A jovem responsável pelo ataque, que chegou a dar risada depois de ter chutado o gato, foi denunciada.

“Quanto mais olho para o vídeo, mais absurdo acho o que eles fizeram. É uma maldade incompreensível, não faz sentido ela bater nele e rir com orgulho disso com a pessoa que está gravando com o celular”, disse Catia Bianco, bartender que cuidava do gato. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias