Vídeo de Meloni com Modi em Borgo Egnazia viraliza na internet

NOVA DELHI, 16 JUN (ANSA) – O vídeo onde a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recebe calorosamente seu homólogo indiano, Narendra Modi, em Borgo Egnazia, viralizou nas redes sociais, principalmente entre os usuários asiáticos.

Durante a cúpula do G7, realizada na região da Puglia, os dois líderes apareceram na gravação cumprimentando o público de forma muito alegre, tanto que a italiana chegou a fazer uma saudação aos fãs da “equipe ‘Melodi'”, hashtag muito famosa na Índia para representar a relação entre Meloni e Modi.

A descontraída interação entre os políticos alimentou uma avalanche de memes dedicados à relação fictícia de amor entre eles. Na internet, Meloni e Modi são os personagens principais de uma história cheia de traições, dores de cabeça e momentos felizes.

Em alguns vídeos gerados por Inteligência Artificial, que são vistos por milhares de pessoas, mostram Modi cantando uma canção de amor sempre que Meloni aparece com um líder político que não seja ele.

No G7, Modi e Meloni mantiveram conversas bilaterais com foco no reforço da cooperação nos setores de defesa e energia. Eles ainda expressaram satisfação com os progressos alcançados pela parceria estratégica fechada entre as nações.

Os líderes ainda enfatizaram a necessidade de expandir os laços comerciais em setores como energia limpa, indústria transformadora, Espaço, ciência e tecnologia, telecomunicações, IA e minerais críticos. (ANSA).