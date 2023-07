Vídeo: de férias na Grécia, Anitta e Simone Susinna tatuam um ao outro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 11:47 Compartilhe

A cantora Anitta revelou, nesta segunda-feira (31), que seu novo affair, o ator Simone Susinna, estava fazendo sua primeira tatuagem. A artista, que já acumula alguns desenhos pelo corpo, se empolgou com a ação do italiano e deixou que o novo companheiro também a tatuasse.

“Quem pergunta porque que eu estou com ele. É isso, a cabeça igualzinha: do nada uma tatuagem. Do nada ele decidiu fazer uma tatuagem e quer que eu escreva, sou eu versão homem”, disse Anitta, nos stories do Instagram.

Na sequência, Anitta mostra que sugeriu à Simone que tatuasse a palavra ‘conectados’ (em inglês) no quadril do ator. O italiano, por sua vez, também deixou sua marca na cantora e desenhou um triângulo na região do tornozelo da brasileira.

Confira

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias