Vídeo de aparente neonazista em creche gera indignação na Alemanha

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 28/06/2023 - 19:31 Compartilhe

Imagens mostram homem trajando símbolos neonazistas e entregando balões da AfD a crianças em jardim de infância. Políticos locais condenam ação, pouco depois de partido ultradireitista vencer eleição no mesmo distrito.O vídeo de um homem vestindo símbolos neonazistas e entregando balões a crianças em um jardim de infância no município de Föritztal, no distrito de Sonnenberg, centro da Alemanha, gerou indignação entre políticos locais.

Os balões azuis em questão eram sobras da campanha eleitoral do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), que conquistou seu primeiro gabinete distrital ao vencer eleições regionais realizadas no fim de semana no mesmo distrito de Sonnenberg, no estado da Turíngia.

As cenas publicadas em rede social mostram um homem vestindo uma camisa com a imagem de um soldado da era nazista, e uma bermuda nas cores preta, branca e vermelha do extinto Reich (Império Alemão) – embora o Reich tenha colapsado em 1918, grupos revisionistas que rejeitam o moderno Estado alemão defendem que ele ainda existe.

A camisa, além da ilustração da cabeça de um soldado da Wehrmacht (forças armadas da Alemanha nazista) trajando um capacete, trazia também a frase em alemão Wehrmacht wieder mit?, em tipografia frequentemente associada à Alemanha nazista. A expressão é um jogo de palavras com o termo Wehrmacht e a frase Wer macht wieder mit?, que se traduz como "Quem quer participar da próxima vez?", sugerindo assim o desejo de reviver a era nazista.

No vídeo, o homem – identificado apenas como um pai de 46 anos de uma das crianças do jardim de infância – ainda retirava os balões de um carro que tinha um grande adesivo colado em seu para-brisa traseiro dizendo "Ajudante voluntário de deportação", em referência aos refugiados na Alemanha.

Ele teria ido ao jardim de infância buscar seu filho quando entregou os balões às crianças, que por sua vez pareciam empolgadas com o presente. Nas imagens, os rostos das crianças e de seus cuidadores aparecem pixelados.

A polícia afirmou que investigaria o homem sob a acusação de perturbação da ordem pública, mas disse que não há evidências que sugiram que ele tenha cometido um crime.

Incidente após vitória da ultradireita

O vídeo foi publicado no Twitter pela deputada estadual da Turíngia Katharina König-Preuss, do partido A Esquerda. "No domingo, um [candidato da] AfD foi eleito para o conselho local. Na segunda-feira, um neonazista distribui sobras de balões da AfD em um jardim de infância na região. É simplesmente nojento", escreveu ela na publicação.

As imagens foram filmadas um dia depois de Robert Sesselmann, do partido ultradireitista, se tornar o primeiro membro da legenda a vencer uma eleição distrital na Alemanha. A AfD foi fundada há dez anos como uma sigla antieuro que, mais tarde, passou a capitalizar o sentimento anti-imigração.

Sesselmann obteve 52,8% dos votos no distrito de Sonneberg, derrotando seu concorrente democrata-cristão, Jürgen Köpper, que obteve 47,2% – apesar de este ter sido apoiado por todos os principais partidos alemães, numa frente democrática contra a ultradireita. O resultado no fim de semana gerou ondas de choque em todo o país.

Políticos locais reagem

O prefeito de Föritztal, Andreas Meusel, afirmou em um comunicado que "condena veementemente" a ação. "É uma agressão", diz a nota. "Também é inaceitável que a distribuição dos balões unicolores, que por si só são inofensivos, tenha sido filmada e publicada de uma forma que prejudicou a reputação dos professores do jardim de infância e do próprio jardim de infância."

Segundo o prefeito, o vídeo foi filmado e compartilhado pelo próprio homem sem a permissão dos envolvidos ou de seus representantes legais.

"Eu me distancio dessa ocorrência", completa Meusel. "O jardim de infância municipal não é local de propagação de opiniões políticas, e nem os pais nem os educadores querem que o valioso trabalho educativo feito com as crianças seja desacreditado."

O secretário de Educação do estado da Turíngia, Helmut Holter, também condenou o incidente. "O fato de um neonazista obviamente sem ser solicitado visar nossos menores e ter como alvo crianças de jardim de infância é uma infração grave", escreveu no Twitter.

A AfD, por sua vez, se distanciou do homem do vídeo, negando que ele seja membro do partido. Contudo, o porta-voz da legenda ultradireitista na Turíngia, Stefan Möller, confirmou que ele participou da festa da vitória da AfD no domingo.





Segundo relatos locais, o homem teria respondido a mensagens de indignação no Facebook, pedindo desculpas pela roupa que vestia: "Não é mais motivo de riso o que está acontecendo em todos os lugares! Sim, eu estava com a roupa errada, mas só queria fazer algo de bom para as crianças."

ek (AP, DPA, ots)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias