VÍDEO: Datena volta a perder a paciência e grita com produção de seu programa ao vivo

Da Redação 22/06/2023 - 11:28

De novo! Na noite de quarta-feira (21), Datena voltou a se irritar com a produção de seu programa “Brasil Urgente”, da Band. Na ocasição, o apresentador, que comentava o caso Isabella Nardoni, se desconcentrou com uma informação que recebia no ponto em seu ouvido e gritou com a equipe ao vivo.

“Aquele vigarista, jogou a… Assassino… Capeta, jogou… Eu já ouvi, pô! Já ouvi que o Marcelo tá com o Palumbo! Não precisa falar 40 vezes, pô!”, disparou Datena.

A produção estava avisando o apresentador sobre a próxima informação que iria ao ar: uma entrevista do repórter Marcelo Medeiros com o deputado federal Delegado Palumbo (MDB – SP).

Assista ao vídeo:

🚨Datena perde o controle ao vivo e grita com produção que avisou que o repórter estava no ponto! pic.twitter.com/cfcOyUc0Pj — Dieguinho (@diegoschueng) June 21, 2023

