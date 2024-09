Vídeo: Datena ameaça agredir Pablo Marçal durante bate-boca e o chama de ‘fascista’

Carlos Eduardo Vasconcellos, João Vitor Revedilhoi Carlos Eduardo Vasconcellos, João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 01/09/2024 - 20:19 Para compartilhar:

O candidato José Luiz Datena (PSDB) quebrou a regra do debate da TV Gazeta neste domingo, 1, e ameaçou avançar em Pablo Marçal. A atitude do tucano foi repreendida pela mediadora do debate, Denise Campos.

+ Marçal cita hino com linguagem neutra para atacar Boulos, que rebate: ‘Bandido condenado’

“Não estamos num local informal, estamos em um debate. Respeito, por favor”, disse a apresentadora.

A discussão começou durante um embate entre Marçal e Guilherme Boulos (PSOL). Datena, incomodado, se movimentava, quando Marçal provocou: “Vem cá”.

O tucano chamou Marçal de ‘fascista’ e ‘vagabundo’. A atitude do tucano fez com que o candidato perdesse o direito de resposta concedido pela emissora.

“Datena está formalmente advertido. Pablo, por favor. Que isso não se repita. Por conta dessa bagunça, foi retirado o direito de resposta (de Marçal). Você ficou provocando ele”. disse a mediadora.