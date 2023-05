Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 01/05/2023 - 13:26 Compartilhe

Autor do segundo gol na vitória do Botafogo em cima do Flamengo por 3 a 2 no Maracanã, Danilo Barbosa concedeu uma entrevista na zona mista. O volante rasgou elogios para postura da equipe alvinegra, celebrou os três pontos no Brasileirão e comentou sobre a expulsão de Rafael. Assista ao vídeo acima.







– Muito positivo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Nós tivemos muitos momentos de dificuldade, mas nosso grupo teve muita maturidade e sabedoria para suportar os momentos da pressão inicial. Ganhar um jogo como esse, sobretudo um clássico, é muito importante. A nossa ambição é sempre ganhar, independentemente do adversário – declarou Danilo Barbosa.

– Muito feliz por poder ajudar (gol). Nós trabalhamos muito diariamente. Nosso staff vem nos auxiliando bastante. O futebol é jogado em grupo. O Rafa é um jogador que já somou muito para nós. Poderia ter sido ele ou outro. A gente corre sempre um pelo outro em busca da vitória e do resultado positivo – completou.

O Glorioso entra em campo na próxima quinta-feira (04/05), diante da LDU, no Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

