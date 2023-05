Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 30/04/2023 - 22:50 Compartilhe

Zagueiro do Botafogo, o argentino Victor Cuesta celebrou a vitória do Alvinegro no clássico contra o Flamengo, neste domingo, e falou sobre a boa fase da equipe comandada por Luís Castro. O Glorioso está numa sequência de 12 jogos sem saber o que é derrota, com sete triunfos consecutivos. Veja no vídeo acima a entrevista do jogador na zona mista.







Cuesta fez partida segura na defesa alvinegra no clássico no Maracanã (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

