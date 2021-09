Vídeo: Cuca sai em defesa de Nathan após erro em gol de Dudu: ‘ninguém precisa de críticas’

O técnico Cuca não apontou um culpado pela eliminação do Atlético-MG na Libertadores para o Palmeiras. A falha do zagueiro Nathan Silva, que culminou no gol de Dudu, não recebeu críticas diretas do treinador, que preferiu defender o jogador e afirmar que ele não merece críticas. Confira no vídeo.

Dudu marcou o gol palmeirense após falha do zagueiro Nathan Silva-(Foto: Cesar Greco)

