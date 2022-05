VÍDEO: Corinthians chega a Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors

O Corinthians chegou a Buenos Aires na noite deste domingo (15). A equipe enfrenta o Boca Juniors, nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), pela Libertadores.

A reportagem do LANCE! esteve presente em Buenos Aires e registrou a chegada da delegação corintiana no hotel em que o grupo ficará hospedado, no distrito de Puerto Madero.

Confira o vídeo acima.

GALERIA

>Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público



TABELA

> Veja os jogos do Corinthians na Copa Libertadores

(Foto: Fábio Lázaro/LANCE!)

E MAIS:

E MAIS: