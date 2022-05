VÍDEO: Confira os melhores momentos da vitória do Palmeiras por 1 x 0 sobre o Santos

Em partida disputada, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 neste domingo (29), na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Brasileirão. Gustavo Gómez marcou o único gol da partida, que garantiu ao Verdão a liderança provisória do Brasileirão. Veja os melhores momentos no vídeo acima!





Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 (Foto: Mauricio de Souza / Lancepress!)