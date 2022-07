VÍDEO: confira os melhores momentos da vitória do Atlético-MG sobre o Botafogo pelo Brasileirão

O Atlético-MG derrotou o Botafogo por 1 a 0, com gol de Matías Zaracho, no Nilton Santos. Com o triunfo, o Galo assumiu, de maneira momentânea, a liderança do Brasileirão, com 31 pontos, um a mais que o Palmeiras, que tem um jogo a menos. O Glorioso caiu para a 11ª posição, com 21 pontos, a três da zona de rebaixamento. Veja os melhores momentos do jogo no vídeo acima!

Atlético-MG vence o Botafogo pelo Brasileirão (Pedro Souza / Atlético)

