VÍDEO: confira os gols do empate entre América-MG e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

A reta final de América-MG e Flamengo foi marcada por fortes emoções no Independência. Neste domingo (26), o rubro-negro Michael conseguiu uma arrancada e abriu o marcador para tocar na saída de Matheus Cavichioli. Após muita batalha, o Coelho viu, em uma bola alçada, Alê escorar para o fundo da rede e arrancar o empate em 1 a 1 em jogo válido pela 22ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o Rubro-Negro, que escalou time basicamente reserva, foi para 35 pontos em 19 partidas e ficou distante do líder Atlético-MG (que tem 46 pontos e dois jogos a mais) e do vice-líder Palmeiras, que tem três pontos a mais em 21 jogos. Já o time mineiro foi a 24 pontos e pode entrar no Z4.

Confronto terminou empatado (Marcelo Cortes / Flamengo)

