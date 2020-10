VÍDEO: Confira os gols da vitória do Ceará contra o Coritiba

Com gols de Vina e Eduardo, o Ceará venceu o Coritiba por 2 a 1 na noite deste sábado, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória veio de virada, já que o Coxa abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com Rodrigo Muniz.

O triunfo permite ao Vozão continuar a sequência de partidas invicto (quarto jogo) e dar um salto momentâneo na tabela. O Coxa, por sua vez, continua amargando a vice-lanterna da competição. Clique no player acima e veja os gols do jogo.

Ceará segue em boa fase no Brasileirão (Felipe Santos / Ceará SC)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também