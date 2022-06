Vídeo: Confira momento exato em que ucranianos explodem blindado russo

As imagens mostram o exato momento em que um veículo blindado russo é explodido por artilharia ucraniana, enquanto outros dois veículos se afastam.

Não está claro onde exatamente as imagens foram filmadas na Ucrânia, mas elas foram obtidas do Comando das Tropas de Assalto das Forças Armadas da Ucrânia, que disse que a operação foi realizada por para-quedistas de Lviv contra ‘as forças aéreas do ocupante’.





Eles disseram: ‘Vocês estão observando como o veículo de combate de desembarque das tropas aerotransportadas inimigas é descartado na terra sagrada ucraniana!’

Eles acrescentaram que ‘uma unidade de engenharia e sapadores’, uma ‘brigada de assalto separada das Forças Armadas Ucranianas’ preparou várias ‘surpresas’ para os soldados russos com antecedência, ‘na forma de áreas minadas’.

Tropas russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro, no que o Kremlin ainda chama de ‘operação militar especial’. As perdas de tropas russas são de cerca de 30.500 pessoas, de acordo com o Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia.