Vídeo: como é a mansão de R$ 5 milhões de Ivete Sangalo em Orlando

A cantora Ivete Sangalo é mais uma das celebridades brasileiras a adquirir um imóvel em Orlando, nos Estados Unidos. A mansão da artista, em Lake Nona, foi comprada por cerca de R$ 5 milhões, segundo o “EXTRA”.

A propriedade de Ivete conta com cinco suítes, escritório e sala e cozinha de apoio no segundo andar. No térreo, integradas, estão as salas de estar, jantar e cozinha. O imóvel ainda tem área gourmet com forno de pizza no quintal, sauna, lareira externa, piscina e garagem para quatro carros.

Segundo o jornal, a compra foi negociada pela corretora Vivi Branco, que já fez negócio com famosos como Deborah Secco e Rodrigo Faro.

Confira: