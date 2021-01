Vídeo: Comandantes de voo com vacinas contra a Covid-19 são aplaudidos por passageiros

Comandantes de voos comerciais com carregamentos das vacinas contra a Covid-19 foram aplaudidos pelos passageiros após anunciarem o transporte da carga. As companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass estão fazendo o transporte gratuito da vacina para as capitais brasileiras. As informações são do G1.

Na segunda-feira (18), logo após a reunião entre governadores dos Estados e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Guarulhos (SP), aviões com as vacinas partiram de São Paulo com destino a diversos pontos do país.

Em Recife, 270 mil doses da vacina chegaram em um Boeing 767 operado pela companhia aérea Latam, que transporta carga e passageiros. O momento do anúncio do transporte dos imunizantes foi aplaudido pelos passageiros. O voo saiu às 16h22 de Guarulhos (SP) e pousou na capital pernambucana às 19h29.

Emocionante a reação dos passageiros que estiveram no primeiro vôo que transportou a vacina contra a Covid-19 para Estados do Norte e NE Emocionante a reação dos passageiros que estiveram no primeiro vôo que transportou a vacina contra a Covid-19 para estados do Norte e NE. O avião com 270 mil doses da CoronaVac para Pernambuco pousou há pouco no Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, no Recife. 🙌 Posted by Humberto Costa on Monday, January 18, 2021

Em outro voo operado pela Azul com destino ao Paraná, os passageiros também aplaudiram o anúncio da comandante. O voo levou 25 caixas da Coronavac para o estado.

“Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a bordo. Meu nome é Vânia, eu sou comandante deste voo. E hoje temos a honra e orgulho em dizer que a Azul está transportando a vacina contra a Covid-19 aprovada pela Anvisa. Isso faz parte do nosso compromisso em ajudar o Brasil e em garantir a saúde de todos nós e levar esperança para todo o Brasil”, anunciou a comandante.

Avião @azulinhasaereas transportando vacinas para Curitiba, comandado APENAS por MULHERES!💙 pic.twitter.com/aMtoWco7YM — Razões Para Acreditar (@RazoesAcreditar) January 19, 2021

A Anvisa aprovou no domingo (17) o uso emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac. Com a divisão das doses entre os Estados, cerca de 1,3 milhão permanecem em São Paulo. Além das companhias aéreas, aviões da Força Aérea Brasileira também farão a distribuição da vacina pelo Brasil.

