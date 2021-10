Vídeo: Mulher derruba desconhecida com bumbum e vídeo viraliza

A mulher se aproxima rapidamente de uma pedestre e, sem motivo aparente, a derruba no chão usando o seu bumbum para dar o golpe. As imagens foram registradas no último sábado (16) por uma câmera de segurança no centro da capital de Manaus. As informações são do jornal Extra.

Nas imagens a mulher parece agir de propósito, a vítima leva um susto e cai sentada na entrada de uma loja.

Alguns usuários do Facebook manifestaram a sua indignação por meio de comentários.

“Já não basta torcer pra se livrar de assalto, tomar cuidado pra não ser atropelado, etc…etc… Agora, tem que ficar atento com as bundadas minha nossa”, diz uma internauta.

“O mundo está uma loucura”, resume um usuário usando no final do post um emoji de risada.

Saiba mais