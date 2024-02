Vídeo com meme de Hitler ironiza convocação para ato de Bolsonaro contra o STF no dia 25

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/02/2024 - 15:34 Para compartilhar:

Um vídeo que está circulando nas redes sociais usa um meme de Adolf Hitler para ironizar a convocação para o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, para ele se “defender de todas as acusações”.

Em uma gravação, o ex-presidente afirma que “será um ato pacífico em nome do nosso Estado Democrático de Direito. Peço a todos que compareçam trajando verde-amarelo”.

O ex-chefe de Estado ainda pede que os aliados não levem consigo “qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja” e afirma que pretende reunir apoio para se defender de todas as acusações que têm sido imputadas a ele nos últimos meses.

“Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, que são as pessoas mais importantes do evento, para mostrar para o Brasil e para o mundo a nossa união e o que nós queremos: ‘Deus, pátria, família e liberdade’”, completa.

Operação da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada no dia 8 de fevereiro pela Polícia Federal para apurar tentativa de golpe de Estado.

Na ação, a corporação apreendeu o passaporte de Bolsonaro, que também foi proibido de se comunicar com outros investigados.

