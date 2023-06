Vídeo: Com martelo na mão, influenciadora Emily Garcia invade casa de ex-marido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2023 - 10:35 Compartilhe

Barraco! A influenciadora digital Emily Garcia parou a internet na noite de sábado (10), após conseguiu na Justiça o direito de retirar móveis e objetos pessoais que ficaram na casa em que ela morava com o ex-marido, Babal Guimarães. Após o cunhado de Carlinhos Maia deixar alguns pertences da morena, que o acusa de agressão, fora da residência, em sacos de lixo, ele publicou vídeos onde a mãe de seu filho aparece invadindo o imóvel com um martelo nas mãos.

“É gente, esse é o amor que sentem pelo Miguel. Jogaram os brinquedos dele na rua, em sacos de lixo”, ironizou Emily. Ela contou ainda que não permitiram que ela retirasse o restante das coisas da casa, pois, segundo Babal, estaria rolando uma festa no local.

Na sequência, Babal se pronunciou nas redes sociais sobre as acusações da ex e negou a versão dela dos fatos, publicando ainda um vídeo onde aparece entregando as coisas de Emily e do filho, segundo ele, nas mãos dos seguranças dela.

Ele compartilhou um vídeo onde Emily Garcia aparece invadindo a casa onde eles moravam com um martelo nas mãos. “Ninguém tocou nela, mas ela ameaçou a todos”, escreveu.

Essa sequência é mt retrato do Brasil véi

A mãe q se esgota mentalmente e fisicamente tentando suprir a ausência paterna pro filho e o pai q tá pouco se fude* pra oq a criança pd pensar dele no futuro, q só prioriza à bohemia e ninguém qr falar de aborto paterno.

Emily Garcia pic.twitter.com/MypM4LMS0s — sequelado (@joaovictoreiis) June 10, 2023

