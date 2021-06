VÍDEO: Com golaço de Nene, Fluminense perde, mas avança; veja os gols na Copa do Brasil

O Fluminense acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Cheidi. No entanto, com a vantagem de 2 a 0 conquistada no Maracanã, o Tricolor avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Nene, de falta, além de dois de Hurtado, que entrou no segundo tempo. Veja acima os lances.

Fluminense avançou na Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

