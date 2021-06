Vídeo: Com ferimento grave, cachorro entra em clínica veterinária e recebe cuidados

Um cachorro com um grave ferimento no pescoço entrou sozinho em uma clínica veterinária na quinta-feira (24), em Iguatu (CE). O cão foi recepcionado por uma funcionária do local que logo percebeu o ferimento. Imagens das câmeras de segurança flagraram a cena.

O cachorro foi atendido pelo veterinário Igor Holanda. “Ele veio ao nosso consultório e realizamos a primeira avaliação. E durante a revisão vimos que se tratava de uma lesão bastante grave. Fizemos a limpeza e todo o tratamento para evitar infecção”, explicou Holanda ao G1.

“Será necessário futuramente um outro procedimento cirúrgico para que possamos tratar definitivamente essa lesão”, explicou o veterinário. Conforme a ONG Vira-Lata de Raça, o cão se encontra na sede da entidade e está em recuperação.

