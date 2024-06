Vídeo: colisão no ar entre aviões deixa um morto e um ferido durante show aéreo em Portugal

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 16:25 Para compartilhar:

Dois aviões acrobáticos colidiram durante show aéreo no domingo, 2, deixando ao menos um morto e um ferido em Portugal. No momento do choque, as aeronaves se apresentavam durante a Portugal Beja Air Show – maior festival aéreo do país.

A vítima fatal foi identificada como Manuel Rey Cordeiro, 62 anos. A Força Aérea Portuguesa (FAP), responsável pela organização do evento, informou que a demonstração aérea foi realizada pela patrulha ibérica YAKSTAR, constituída por pilotos de nacionalidade portuguesa e espanhola. O acidente ocorreu por volta das 16h, na Base Aérea N.º 11, em Beja, e foi imediatamente interrompido.

De acordo com a FAP, o piloto sobrevivente sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte. Ele foi encaminhado ao Hospital de Beja,

No vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o momento exato em que os aviões estão realizando uma exibição acrobática, quando um deles colide em outro avião e cai, causando uma grande explosão. As aeronaves são Yakovlev Yak-52, modelos de treinamentos acrobáticos conhecidos pelo seu design soviético.

Acidente aéreo, agora em Portugal. Durante uma apresentação dois aviões acabaram colidindo, até agora 1 morto..