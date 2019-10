Rio – Uma colisão entre um jet ski e uma lancha deixou uma pessoa morta, na noite deste domingo, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. A vítima, um homem que estava na moto aquática, ainda não foi identificado.

O acidente aconteceu na Bella Marina, no Canal da Barra, e a lancha acabou afundando. Bombeiros do Quartel da região foram acionados por volta das 18h30 e socorreram o homem, mas ele acabou não resistindo e morreu no local.

O local onde ocorreu a colisão é um ponto muito popular entre os pilotos de jet skis. O caso será investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca).