Vídeo: Cliente arranca fio de cabelo e coloca no lanche antes de reclamar com vendedor

Uma cliente de uma banca de lanche foi flagrada por uma câmera de segurança arrancando um fio de cabelo e colocando dentro do cachorro quente antes de reclamar com o vendedor e pedir um segundo lanche de graça. De acordo com o dono do estabelecimento, em Mandaguaçu, no Paraná, o caso ocorreu na terça-feira (11) e a cliente já havia comido quase todo o lanche.

“Eu acho que deu na cabeça dela: ‘cara, eu não vou pagar esse lanche’. A atitude que ela fez eu perdoo, mas é lamentável. Espero que ela não faça novamente”, disse ao RPC Maringá, emissora afiliada à Globo.

Conforme o comerciante, ele ficou intrigado com o caso já que é careca e trabalha com boné ou proteção na cabeça. Ao conferir a imagem da câmera de segurança, descobriu o que aconteceu. “Se você estiver por aqui, venha pagar o lanche que você comeu. É o certo, né”, afirmou o vendedor ao RPC Maringá.

