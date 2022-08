Vídeo: Clarão é visto no céu de SP e fenômeno intriga moradores

Da Redação 03/08/2022 - 15:27 Compartilhe

Na madrugada desta quarta-feira (3), moradores da capital paulista e de outras oitos cidades do interior viram um clarão no céu. Alguns vídeos foram compartilhados nas redes sociais e internautas especularam que poderia se tratar da passagem de um meteoro, o que ainda não foi confirmado por entidades especializadas no assunto. O fenômeno também foi registrado no sul de Minas Gerais. As informações são do G1.

Usuários das redes sociais relataram que o clarão ocorreu por volta das 5h09. Além da capital paulista, moradores das cidades de Aguaí, Hortolândia, Rio Claro, Amparo, Pedreira, Campinas, Sorocaba e São João da Boa Vista conseguiram avistar o fenômeno.

O G1 entrou em contato com o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo (USP) para ter informações sobre o caso, mas não obteve retorno até o momento.

Contudo, o astrônomo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) Thiago Signorini Gonçalves relatou à TV Globo que, ao analisar as imagens divulgadas nas redes sociais, acredita que o clarão tenha ocorrido por conta da passagem de um meteoro brilhante.

“Eu vi os vídeos e tudo indica que é realmente um bólido (meteoro brilhante), é um asteroide, um fragmento de um asteroide que entrou na atmosfera. E esse clarão é produzido no momento em que esse pedaço se fragmenta em pequenos pedaços. Talvez não sobre nada que dê para descobrir no solo. Mas é um evento, relativamente, entre o comum e raro”, disse.

“Nas próximas horas e próximos dias teremos mais informação sobre o que realmente foi esse evento que produziu (o clarão)”, acrescentou.

Ao ser questionado se esse tipo de fenômeno pode atingir alguém, o astrônomo afirmou que os riscos são pequenos.

“Sempre existe um certo risco, mas, em geral, se são alguns objetos que representam algum risco real, a gente acompanha os objetos relativamente grandes que poderiam causar algum estrago, que possa danificar prédios, que possa ter algum tipo de risco real. Esse (do clarão nesta quarta) muito provavelmente não teria risco nenhum. Deve ser algum menor, muito pequeno, que produz um espetáculo, como se vê nos vídeos, mas não representa nenhum tipo de perigo real”, finalizou.

