Vídeo: Ciclista de 14 anos é atropelado e arrastado por carro em MG

Uma câmera de segurança registrou no sábado (28) o momento em que um ciclista, de 14 anos, foi atropelado e arrastado por um carro na avenida das Flores, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga (MG). Apesar do susto, o adolescente passa bem. As informações são do O Tempo.

Câmeras de um circuito de segurança registraram o momento em que um adolescente de 14 anos foi atropelado e arrastado, em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. pic.twitter.com/tXs9QnW7BU — O Tempo (@otempo) May 31, 2022

No vídeo, divulgado pelo perfil do portal no Twitter, é possível ver o menino passando de bicicleta ao lado do carro Fiat Idea. Nesse momento, ele se desequilibrou e foi atropelado e arrastado. O adolescente ficou preso embaixo do veículo e alguns populares tentaram resgatá-lo.





Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do carro não desceu para ajudar a resgatar o menino. Depois, ele fugiu do local.

Por meio da placa do veículo, a polícia localizou o condutor. Ao ser questionado sobre a não prestação de socorro, o homem informou que tinha percebido que o adolescente estava bem.

O motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi detido e levado à Delegacia de Plantão de Ipatinga.

O adolescente, por sorte, sofreu apenas escoriações.