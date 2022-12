Vídeo chocante: Jovem arrasta policiais no capô após pedirem para ele parar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/12/2022 - 5:19 Compartilhe

Neste domingo de natal em Córdoba ,na Argentina, um jovem de 20 anos arrastou dois policiais com seu carro e só parou quando as vítimas caíram no chão. Os policiais uniformizados o retiraram à força de dentro do veículo e o prenderam.





Segundo fonte policial, o incidente ocorreu quando dois agentes pediram aos jovens que reduzissem a velocidade.

Um dos policiais feirdos foi transferido para a Policlínica da Polícia, onde lhe foi diagnosticado traumatismo de membro inferior.





Além do motorista, Lautaro Ordónez, seus dois companheiros, Abril Aresca, 21, e Tiziana Aresca, 19, foram presos.

