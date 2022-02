Vídeo: Centenas de pássaros caem mortos de uma vez sobre casas no México

Um incidente trágico e curioso aconteceu em Cauhtémoc, na região norte da Cidade do México, na última semana. Centenas de pássaros caíram do céu na rua e em cima das casas, e muitos deles morreram na queda.

O momento do fenômeno foi registrado por uma câmera de segurança. Na gravação, uma grande nuvem de pássaros da espécie Graúna-de-cabeça-amarela caem misteriosamente. O registro foi parar nas redes sociais e viralizou.

Pássaros caem mortos do céu no México!



De acordo com um veterinário local, as aves, que costumam migrar para o Norte do Canadá e o Noddddddddddddrte do México por conta do frio, os pássaros podem ter ficado desorientados após inalar uma fumaça tóxica, vinda de um prédio, ou por causa de cabos de alta tensão.

