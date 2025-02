Mais uma explosão de celular foi registrada durante esta semana. Dessa vez o caso aconteceu dentro de um ônibus coletivo da cidade Guarapari, no Espírito Santo. Durante a última terça-feira, 11, uma mulher levava o celular no bolso quando o aparelho entrou em chamas.

Apesar de ter causado uma grande quantidade de fumaça, o fogo não foi alarmante e ninguém saiu ferido. Os passageiros foram escoltados para fora do veículo, mas após a situação ser contida, todos voltaram a bordo – inclusive a dona do celular.

O ônibus era do sistema de Transcol, da linha 672. Ele vai até o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, e já estava perto do destino quando aconteceu a explosão.

Vídeo: celular de mulher explode dentro do ônibus, no Espírito Santo

O caso aconteceu dentro de um ônibus da cidade Guarapari, no Espírito Santo. Uma mulher levava o celular no bolso quando o aparelho entrou em chamas. pic.twitter.com/kHq8tehmDE

