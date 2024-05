Vídeo: cavalo fica ilhado em telhado após inundações no RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 13:42 Para compartilhar:

O Globocop, helicóptero utilizado pela TV Globo para registrar imagens aéreas, filmou um cavalo ilhado em cima de um telhado na região de Canoas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, durante a manhã desta quarta-feira, 8. A gravação foi transmitida no Conexão GloboNews.

Confira o vídeo:

Imagens mostram cavalo ilhado em cima do telhado de casa no RS pic.twitter.com/OrKAunMiie — Atualiza Caboco (@atualiza_caboco) May 8, 2024

Pelas imagens, é possível perceber o animal ilhado sem ter sequer como se mover para não correr risco de cair na água.

No Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga informou que a Defesa Civil Nacional foi acionada e um helicóptero será enviado para resgatar o cavalo.

Grupos de resgate do poder público e de voluntários estão agindo no Rio Grande do Sul. Até a noite do sábado, 4, ao menos 3,5 mil animais haviam sido salvos das inundações pelas equipes.