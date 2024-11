Vídeo: cavalo é carregado por duas pessoas em moto em Nova Iguaçu

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2024 - 12:15 Para compartilhar:

Um cavalo foi carregado por duas pessoas em uma motocicleta na Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu (RJ), na região metropolitana da capital fluminense. As imagens do transporte inadequado do animal foram compartilhadas nas redes sociais durante esta segunda-feira, 25.

O animal foi transportado de forma inadequada pela Avenida Abílio Augusto Távora (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Na gravação, é possível notar que o animal está incomodado com a posição em que foi colocado na motocicleta. O cavalo chega a dar coices em uma tentativa de sair do veículo, que passava pelas proximidades do Shopping Nova Iguaçu.

O cavalo estava na garupa da motocicleta entre duas pessoas. Transportar animais nas partes externas de um veículo é considerado como uma infração grave pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Em contato com o site IstoÉ, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou por meio de nota que agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana fazem diariamente o monitoramento das vias da cidade, no entanto, não flagraram a cena do cavalo carregado em uma motocicleta.

“Também não houve qualquer acionamento para nenhuma ocorrência envolvendo o transporte irregular de cavalo neste fim de semana”, pontuou a administração municipal.