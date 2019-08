Vídeo: casal se desequilibra enquanto namorava e morre ao cair de ponte

Um casal morreu ao cair de uma altura de 15 metros em Cusco, no Peru. Eles se abraçavam e beijavam na grade lateral de uma ponte na madrugada do último sábado (3). As informações são do jornal Extra.

Maybeth Espinoza Flores, de 34 anos, estava sentada no alto da grade da Ponte Belém abraçada com Hector Yulino Vidal López, de 36 anos. Eles tinham saído de uma boate em Cusco. A mulher, então, perdeu o equilíbrio e levou o namorado com ela.

O casal foi socorrido, mas não resistiram aos ferimentos e foram declarados mortos ao chegarem no hospital.

Veja abaixo o momento do incidente: