Vídeo: Casal rouba celular de mulher desmaiada em aeroporto

Um casal foi flagrado por câmeras de segurança roubando o celular de uma mulher que havia desmaiado na sala de embarque do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, em Minas Gerais. As informações são do jornal Estado de Minas.

O caso aconteceu na sexta-feira (28). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima se preparava para embarcar em voo com destino ao estado do Rio de Janeiro, quando desmaiou. O casal que furtou o celular teria dito para a passageira permanecer deitada à espera do socorro.

De acordo com a Polícia Federal, após o roubo, o casal embarcou em um voo para Brasília (DF). Eles foram detidos pela PF no desembarque com cerca de outros 15 aparelhos celulares.