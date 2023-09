Vídeo: casal encontra parede cheia de garrafas de rum escondidas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 18:08 Compartilhe

Já pensou em reformar a sua casa e de surpresa encontrar uma parede cheia de garrafas de rum? Pois foi o que ocorreu com o casal estadunidense de Nova Jersey Cathy e Roy Aukamp, ​​de 51 e 52 anos, respectivamente.

Apenas dois dias depois de se mudar para uma casa nova, o casal teve que lidar com um porão inundado por uma tempestade. Foi quando Roy foi remover o gesso da parede e as garrafas de rum Captain Morgan caíram, segundo publicado pelo DailyMail.

Em um vídeo publicado no Instagram, Cathy exibe o momento da descoberta. Veja abaixo:

Após a postagem do vídeo, Cathy recebeu notícias do homem que morava na casa. Ele confirmou que escondeu as garrafas e que havia outras centenas. Além disso, ele está sóbrio há três anos.

