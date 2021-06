Vídeo: Carro voador da Klein Vision faz seu primeiro voo

A empresa Klein Vision acabou de colocar seu nome na história após realizar o primeiro voo interurbano com um carro voador, ou AirCar, como foi batizado.

Apresentado pela primeira vez em 2019, o AirCar tem feito um progresso incrível. O AirCar Prototype 1 fez seu voo inaugural no final de 2020 e, desde então, registrou 142 pousos bem-sucedidos e mais de 40 horas de testes de voo.

O 142º pouso coincidiu com o primeiro voo interurbano da AirCar, uma viagem de 35 minutos do aeroporto internacional de Nitra, localizado na Eslováquia, ao aeroporto internacional de Bratislava, no dia 28 de junho de 2021.

Segundo a empresa, ao contrário dos eVTOLs (aeronaves elétricas de decolagem e aterrissagem verticais), que se parecem mais com drones gigantes do que carros reais, este é um carro de verdade. Ou seja, ele serve tanto para transporte na estrada, como no ar. “É um carro voador por todos os meios e propósitos”, disse a Klein Vision.

O professor Stefan Klein, inventor do veículo, operou o automóvel em ambos os modos. Assim que pousou em Bratislava, ele converteu o AirCar em um carro e o pilotou para a cidade.

A novidade do mercado é movida por um motor BMW de 160 cv com hélice fixa e pode voar a uma velocidade máxima de cruzeiro de 190 km/h. A Klein Vision informou que o protótipo atingiu altitudes de 8.200 pés e foi capaz de executar, sob supervisão da Autoridade de Aviação Civil, curvas acentuadas de 45 graus e passar por uma série de testes de estabilidade e manobrabilidade.

A empresa da Eslováquia também está projetando um outro modelo ainda mais forte, com motor de mais de 300 cv, que possibilitará alcançar uma velocidade superior de R$ 300 hkm/h e uma autonomia de 1.000 km, mas para isso espera obter uma certificação de aeronave EASA CS-23, com uma autorização rodoviária M1 para uso como carro.

Veja também