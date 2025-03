Vídeo: carro quase é atingido por raio nos EUA

Um motorista registrou o momento em que quase foi atingido por um raio em Atlanta, nos Estados Unidos. No último sábado, 15, o carro andava pela rodovia durante uma tempestade quando a descarga elétrica caiu em sua frente.

Imagens mostrando a cena rodaram as redes sociais e surpreenderam diversos internautas. O vídeo foi feito por uma câmera de segurança que fica presa no painel do veículo.

O homem afirmou que foi a primeira vez que viu um raio de tão perto, enfatizando como o barulho do fenômeno é estrondoso.