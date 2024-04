Vídeo: carro é atingido por pedra gigante durante terremoto em Taiwan

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/04/2024 - 12:54 Para compartilhar:

Taiwan foi atingida por um terremoto de magnitude 7,3 na quarta-feira, 3. O tremor deixou 12 mortos e mais de 1 mil feridos. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que uma pedra gigante atingiu um carro.

Na gravação, divulgada no X (antigo Twitter), é possível ver um carro na estrada de Su-Hua, região de Hualien, durante o terremoto. Em seguida, grandes pedras começaram a rolar montanha abaixo e uma delas atingiu em cheio a traseira de um veículo. Outros dois automóveis conseguiram se afastar em marcha à ré.

Não há registros de feridos nesse incidente da estrada.

Porém, de acordo com as autoridades locais, o terremoto deixou mortos na região montanhosa e pouco povoada de Hualien, que fica próxima ao epicentro do tremor. Além disso, diversos imóveis ficaram danificados, incluindo dois prédios que tombaram.

Em toda a ilha de Taiwan, ao menos 26 edifícios desabaram. Socorristas trabalharam no resgate de mais de 70 pessoas que ficaram presas entre os escombros.

O novo boletim da Agência Nacional de Gestão de Calamidades indica que o número de feridos ultrapassou 1,1 mil, enquanto há mais de 10 desaparecidos.

Deslizamentos de terra foram registrados depois do terremoto, e parte da capital de Taiwan, Taipei, ficou sem energia.

