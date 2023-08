Vídeo captura casa explodindo nos EUA, matando cinco pessoas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/08/2023 - 2:54 Compartilhe

Um vídeo horrível captura o momento em que uma casa foi explodida em pedacinhos no oeste da Pensilvânia, matando cinco pessoas – incluindo um homem de 38 anos e seu filho de 12 anos – e ferindo gravemente uma sexta pessoa.

A casa é vista nas imagens da câmera da campainha, obtidas pela WTAE, explodindo em uma bola de fogo gigante no sábado. A causa da explosão está sob investigação, com autoridades do condado de Allegheny dizendo que pode levar meses.

O chefe da polícia de Plum, Lanny Conley, disse que o legista determinou que quatro adultos e uma criança morreram na explosão. Duas das cinco vítimas mortas foram identificadas como Casey Clontz e seu filho, Keegan.

Pelo menos duas outras casas também foram destruídas e cerca de uma dúzia de outras foram danificadas na explosão por volta das 10h30 de sábado, disseram autoridades.

Casey e Keegan, que moravam na vizinhança, estavam na casa quando ela explodiu, disse a família. Não ficou claro o que eles estavam fazendo lá, embora a família tenha dito que Casey era muito amigável com os vizinhos.

As outras três pessoas mortas ainda não foram identificadas. Duas pessoas receberam alta do hospital, enquanto uma foi listada em estado crítico, disse Steve Imbarlina, chefe adjunto dos Serviços de Emergência do Condado de Allegheny, acrescentando que a causa da explosão continua sob investigação.

“Haverá muitos testes forenses para poder dizer qualquer coisa de uma forma ou de outra. Essa investigação pode durar meses, senão anos”, disse ele.

O presidente da Peoples Gas disse que suas equipes chegaram ao bairro 15 minutos após a explosão. “Iniciamos imediatamente as verificações de vazamentos na área, incluindo verificações de cheiro e testes de gás no subsolo e no ar”, disse Mike Huwar ao WTAE.

“Também verificamos uma pressão consistente nas estações de regulação do circuito. Neste ponto, podemos compartilhar que nosso sistema estava operando conforme projetado”, acrescentou.

