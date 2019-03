Vídeo: Capitão do Aston Villa é agredido por torcedor rival em clássico inglês

Um torcedor do Birmingham City invadiu o campo neste domingo (10) durante o clássico contra o Aston Villa, em jogo válido Championship, a segunda divisão inglesa, e desferiu um soco no jogador Jack Grealish, capitão do time rival.

O atleta, que foi atingido pelas costas, caiu no gramado e foi ajudado por atletas das duas equipes, enquanto alguns jogadores do Aston Villa partiram para cima do agressor, que foi contido pela polícia.

O torcedor foi levado para fora do gramado e preso imediatamente.

O clássico terminou com a vitória de 1 a 0 para o Aston Villa, com gol do próprio Jack Grealish, minutos após a agressão.

Confira o momento do soco: