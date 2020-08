Vídeo: cão é flagrado levando as compras da dona para casa no interior de SP

Com o nome de Juca, um vira-lata preto, está chamando atenção nas redes sociais. O cachorro foi registrado ajudando sua dona, Aparecida Silvério dos Reis, a levar as compras do mercado para casa.

A aposentada e seu cachorro residem em Ilha Solteira, no interior paulista. Aparecida tem outros seis cachorros que fazem companhia para ela. No entanto, somente Juca acompanha a dona para as compras.

“Ele sempre vai comigo quando eu saio e ele começava a pular em mim, olhava e chorava. Aí para ele parar, eu dava uma sacolinha para ele trazer. Aí ele começou a trazer e nunca mais parou”, disse a aposentada em entrevista à TV Tem.

Nas redes sociais, o empresário Lucas Bispo foi o responsável por compartilhar o momento que Juca leva as compras de dona Aparecida para casa.

