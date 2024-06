Vídeo: cantora Simone Mendes tem reencontro aos prantos com marido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2024 - 20:46 Para compartilhar:

Simone Mendes mostrou em seu perfil do Instagram o reencontro emocionante com o seu marido, Káká Diniz, no sábado, 22. O tempo fora tinha uma explicação: retiro espiritual.

“Valeu a pena rodar o Brasil pra te dar esse abraço, dizer que você é campeão e também o grande amor das nossas vidas! Nós te amamos.”

Kaká respondeu ao carinho de sua esposa e de sua família em seu perfil.

“Você nunca vai saber o que é desnecessário na sua vida até que você não precise mais delas.”

E completou afirmando: “Eu te amo meu amor, nunca esqueça disso”.

