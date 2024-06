Vídeo: caminhoneira bolsonarista, e pré-candadita a vereadora, agride trabalhador com porrete

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a caminhoneira Letícia Reis, conhecida como “Poderosa Caminhoneira”, agrediu um trabalhador negro com um porrete na cidade de Atílio Vivácqua, no Espírito Santo. Ela é pré-candidata a vereadora no município pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ela é bolsonarista e pré-candidata a vereadora pelo PL. Nas redes se autointitula como “Poderosa”. Nas ruas, surta e agride trabalhador negro. Foi numa rodovia do Espírito Santo. O nome dela é Letícia Reis. Uma cidadã de bem. pic.twitter.com/Ln2Fs36UZl — GugaNoblat (@GugaNoblat) June 18, 2024

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver Letícia indo para cima do trabalhador e desferindo um golpe, ao mesmo tempo em que gritava com ele.

Isso ocorreu durante um desentendimento entre os dois, após a caminhoneira ter não obedecer os comandos de “pare-siga” em um bloqueio na estrada.

A caminhoneira chegou a comentar o caso por meio das redes sociais e disse que o trabalhador teria concordado que ela passasse pela direita do bloqueio, pois estaria atrasada, mas acabou sendo xingada pelo homem. Assim que terminou de carregar o caminhão, Letícia decidiu voltar e “tirar satisfações com ele”.

Ela ainda relatou que o trabalhador teria ido para cima dela com uma barra de ferro, mas isso não é visto na gravação. “Eu com o taco na mão, segurei (a barra), só que o meu dedo ficou. E a barra de ferro bateu exatamente onde meu dedo tava segurando”, completou.

As imagens foram registradas por uma motorista que estava no local e presenciou o ocorrido.