VÍDEO: Caminhão explode em posto de combustíveis em Rio Claro e deixa 15 feridos

Um caminhão explodiu em um posto de combustíveis na Rodovia Washington Luís (SP-310), na noite desta quarta-feira (30), em Rio Claro, no interior de São Paulo, e deixou 15 pessoas feridas, ao menos duas em estado grave, sendo uma delas o motorista do caminhão. As informações são do G1.

Segundo a Guarda Municipal, a suspeita é de que o caminhão estivesse carregado com combustível. O deslocamento de ar causado pelas explosões causou danos no posto Confiante, que fica no km 175 da rodovia, no restaurante do local e em casas da região.

A Polícia Militar informou que a explosão atingiu vários veículos que estavam no local e o impacto atingiu um raio de cerca de 15 km, quebrando vidraças de vários imóveis na região.

Uma passarela sobre a rodovia que fica em frente ao posto de combustível foi danificada.

Ainda segundo o G1, o Corpo de Bombeiros informou que 8 viaturas e ambulâncias do Samu foram ao local para o resgate das vítimas, que foram encaminhadas para as unidades de urgência e emergência da cidade, inclusive o Hospital Santa Filomena.

As vítimas graves são o motorista do caminhão e uma pessoa que abastecia seu carro no local. Os dois passaram por cirurgia na Santa Casa e, segundo o boletim do hospital, estão se recuperando na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e passam bem. As identidades não foram divulgadas.

Outras vítimas inalaram fumaça e tiveram queimaduras de 2º e 3º graus e foram atendidas, em sua maioria, no pronto-socorro municipal.

Diversos vídeos foram postados nas redes sociais com o momento da explosão do caminhão.

Vídeo completo da explosão do posto aqui 😲😲😲😱😱👇👇👇 pic.twitter.com/cmhpTnxeWU — ALEX CÉSAR✳️ (@ALEXCESAROFICIA) July 1, 2021

Caminhão explode em posto de combustíveis em Rio Claro SP e deixa 15 feridos



Acidente foi no posto Confiante e bombeiros estão no local. Causas ainda são desconhecidas.



RCN News https://t.co/LuqlfJ52MP pic.twitter.com/mYVIeSxpiy — Rádio RCN 🇧🇷 (@RCNradiochatnet) July 1, 2021

Explosão em um posto de combustíveis em Rio Claro, SP. pic.twitter.com/ZE9bvTpY00 — Conservador@ - Rosa (@Conservadora191) July 1, 2021

Veja também