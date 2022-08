Vídeo: Câmera flagra mulher sendo arrastada para terreno; homem é preso por estupro

Da Redação 10/08/2022 - 9:20 Compartilhe

Uma mulher, de 28 anos, foi parada na rua e arrastada para uma terreno onde foi estuprada, em Cascavel (PR), na madrugada de sábado (6). De acordo com a Guarda Municipal, a vítima estava indo para o trabalho quando foi abordada pelo homem, de 35 anos. As informações são do G1 e do Yahoo.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima é agarrada pelo suspeito. Após o crime, a mulher pediu socorro aos guardas municipais que faziam patrulhamento nas proximidades.

Ainda conforme a Guarda Municipal, no domingo (7), horas depois do crime, o suspeito se entregou na delegacia admitindo que houve estupro. Segundo a guarda, ele tinha passagens pela polícia.