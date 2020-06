Vídeo: Câmera de segurança registra agressores batendo em médica no RJ

Imagens da câmara de um circuito de segurança flagraram o momento em que a médica anestesista Ticyana Azambuja, de 35 anos, é espancada por frequentadores de uma festa clandestina no Grajaú, no Rio de Janeiro.

No vídeo, é possível ver ela sendo carregada por um homem nas costas. Uma mulher a agarra pelos cabelos, puxando-a para baixo e um terceiro agressor caminha ao lado deles. A médica foi agredida após quebrar o retrovisor de um carro estacionado de forma irregular.

A anestesista o acusa o policial militar Luiz Eduardo dos Santos Salgueiro, dono do Mini Cooper ano 2014 (avaliado em cerca de R$ 100 mil), de ter pedido R$ 6.800 pelos danos no carro sem que fosse feito qualquer tipo de registro.

Antes de quebrar o retrovisor do veículo, Ticyana foi até a casa onde ocorria uma festa clandestina para pedir que diminuíssem o som. Mas recebeu palavrões com resposta. Em sua página no Facebook, a médica fez um longo relato sobre as agressões que sofreu.

O caso está sendo investigado pela 20ª DP (Vila Isabel). Segundo o Uol, com base nas imagens obtidas pela investigação, a Polícia Civil do Rio já identificou os agressores e abriu inquérito pelo crime de lesão corporal.