Vídeo: Calçada explode e assusta moradores em São Paulo

Na última segunda-feira (05), um trecho de uma calçada explodiu no Largo Santa Cecília, em São Paulo. O ‘Bom Dia São Paulo’, telejornal da TV Globo, informou que a explosão foi provocada por um curto-circuito em uma caixa subterrânea de energia. Ninguém ficou ferido.

A Enel, distribuidora de energia na capital, enviou uma nota ao UOL dizendo que técnicos da companhia estiveram no local e, “após identificarem as causas do incidente, isolaram para os devidos reparos”.

A empresa ainda informou que não houve interrupção de fornecimento de energia para as casas da região. A emissora também revelou que a Comgás foi acionada para verificar o gás encanado no local.

