Vídeo: Cadeirante é atropelada e arrastada por ônibus no ES

Uma cadeirante foi atropelada por um ônibus em Cariacica (ES), na segunda-feira (31). Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o coletivo freou e parou atrás dela. No entanto, pouco tempo depois, o motorista arrancou e saiu arrastando a cadeira de rodas, prensando a mulher entre a roda do ônibus e a calçada. As informações são do Uol.

Em seguida, a mulher é ajudada por pedestres que passavam pelo local. A cadeirante teve ferimentos e foi levada para o hospital. A cadeira de rodas dela foi danificada.

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (CETURB) informou que a responsabilidade por esse tipo de situação é da empresa que opera o itinerário.

Conforme o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, a cadeirante recebeu assistência e o caso está sendo apurado. Em nota ao Uol, o sindicato informou ainda que fez contato com a vítima e providenciou uma nova cadeira de rodas para ela, de forma temporária, mas que vai comprar uma em definitivo.

Saiba mais