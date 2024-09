Vídeo: cachorro pula no mar e tenta morder cauda de tubarão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 15:07 Para compartilhar:

Um cachorro viralizou nas redes sociais após pular no mar e tentar morder a cauda de um tubarão, na praia Les Deveses de Dénia, na Espanha. O vídeo foi publicado em um perfil no TikTok no último dia 22. Até o momento, a cena filmada por banhistas já tem mais de nove milhões de visualizações.

No vídeo, é possível escutar o dono do cão gritando para ele voltar para a areia. Momentos antes do cachorro pular na água, banhistas saíram do mar para fugir do pequeno tubarão azul.

Na rede, usuários demonstram preocupação com a coragem do cãozinho. “Isso me deu muita ansiedade”, “eu ia desmaiar, amo meus animais” , “eu ia ter um ataque do coração se fosse meu cachorro”, foram alguns dos comentários.

Felizmente, o tubarão não demonstrou interesse no golden retriver, que retornou para a areia em seguida.

Segundo o El Español, o tubarão foi encontrado morto na costa dias após o ocorrido. A equipa de resgate da Fundação Oceanogràfic relatou que nada pôde ser feito para salvar o animal, que foi encaminhado para Universidade de Valência, onde foi feita a necropsia do animal.

A morte apurada foi causada por três golpes de peixe-espada no tubarão.

